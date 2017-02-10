В Испании 11 политиков и бизнесменов получили реальные сроки за коррупцию

В Испании завершился суд по громкому коррупционному делу в Валенсии, к реальным тюремным срокам приговорены 11 из 13 подозреваемых.

"Дело Гюртель" — одно из самых громких коррупционных дел в стране, десятки человек находятся под следствием по шести эпизодам злоупотреблений в различных администрациях Испании при заключении контрактов с фирмами. Главный фигурант дела — предприниматель Франсиско Корреа.

Первый эпизод в рамках этого дела — о нарушениях, допущенных чиновниками и предпринимателями Валенсии при оформлении контрактов для участия в туристической ярмарке Fitur в 2005-2009 годах — завершился в пятницу обвинительными приговорами, который вынес Высший суд Валенсийского сообщества.

Суд установил, что обвиняемые занимались махинациями для получения различных контрактов с правительством Валенсии для участия в различных туристических ярмарках (в основном в Fitur в 2005-2009 годах). Группа компаний, принадлежащих Корреа, заключала контракты с властями сообщества, но их исполнение передавала третьим фирмам, получая материальную выгоду. Предприниматель приговорен к 13 годам заключения по обвинениям в "участии в незаконной организации", "торговле влиянием", хищении государственных средств, взяточничестве.

Остальные фигуранты дела получили от трех до 13 лет.

Бывший советник (министр) туризма Валенсийского сообщества и экс-председатель валенсийского парламента Милагроса Мартинес была приговорена к девяти годам заключения.