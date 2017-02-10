Венгрия заявила о строительстве второго забора из-за наплыва мигрантов

Венгрия может построить второй забор на южной границе, если поток мигрантов увеличится. ​Об этом заявил представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар, передает Reuters. Первое заграждение было возведено в 2015 году на границе с Сербией и Хорватией.

На границе, как уточнил Лазар, также должны появиться лагеря для задержанных нелегалов. Эти учреждения будут закрытыми, и приезжие должны будут оставаться там​, пока их прошения о предоставлении убежища рассматриваются властями.

Ранее источник «РИА Новости» в дипломатических кругах заявил, что 15 европейских стран приняли решение ужесточить контроль на «балканском» миграционном маршруте. По словам собеседника агентства, договоренность была достигнута в среду в Вене. Официальных подтверждений этому пока нет.

Летом 2016 года о возможном возведении второго забора, если Турция откажется от своих обязательств по миграционной сделке с ЕС, уже говорил премьер-министр страны Виктор Орбан. Тогда же президент Венгрии Янош Адер анонсировал проведение в октябре референдума, на котором жители​ страны должны решить, поддерживают ли они систему Евросоюза по распределению квот на расселение мигрантов. Из-за этого глава МИД Люксембурга предложил исключить Венгрию из ЕС.