Чиновники Россельхознадзора боятся ехать в Беларусь с инспекцией

Россельхознадзор сообщил о переносе сроков визита своих специалистов в Беларусь.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение о переносе сроков визита специалистов службы в Республику Беларусь, который был запланирован на февраль 2017 года. Подобное решение Россельхознадзор был вынужден принять в связи с существующими опасениями ряда инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны. Визит отложен до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении российского ведомства.

Как сообщалось, договоренность о посещении российскими специалистами мест хранения и производства растительной продукции в Беларуси была достигнута в ходе переговоров заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с Директором ГУ Главная государственная инспекция по семеноводству карантину и защите растений РБ Александром Пискуном 7 февраля 2017 года. Запланированный визит должен был прояснить ситуацию с резким увеличением объемов поставок подкарантинной продукции из Беларуси в Россию, а именно моркови в 2,6 раз, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом.

Напомним, 7 февраля МВД Беларуси заявило о проведении ряда проверок в отношении чиновников Россельхознадзора с последующей передачей материалов в Следственный комитет. В частности, должностные лица Россельхознадзора подозреваются в распространении недостоверной информации с целью дискредитации белорусских производителей.

По данным белорусской милиции, "согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 миллионов рублей".

Чуть ранее, 3 февраля, Лукашенко во время общения с журналистами и общественностью предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора за препятствие поставкам белорусского продовольствия в РФ.