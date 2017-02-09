Отец премьера Бельгии назвал "мизерным" оклад депутатов в 4800 евро

Отец премьер-министра Бельгии Луи Мишель вызвал полемику в обществе, заявив, что он не поддерживает предложение ограничить вознаграждение депутатов парламента королевства "мизерными" 4 тысячами 800 евро (после уплаты налогов).

"Вы получите оторванный от реальности парламент, населенный чиновниками и учителями, но покинутый предпринимателями и юристами… Какой предприниматель согласится принести в жертву свои выходные, вечера, отпуск, чтобы получать чистыми 4 тысячи 800 евро в месяц?", — заявил Мишель в интервью журналу Vif.

По данным Института по устойчивому развитию, зарплата 40% трудящихся в Бельгии составляет 1250 евро в месяц.

Луи Мишель, в прошлом глава МИД Бельгии, в настоящее время является депутатом Европарламента. В этом институте Евросоюза народные избранники получают "чистыми" 6200 евро в месяц, не считая различных бонусов.