У въезжающих в Китай иностранцев будут брать отпечатки пальцев

Власти Китая будут снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев на въезде в страну.

Как сообщает Министерство общественной безопасности КНР, начиная с 10 февраля, все иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев в аэропорту города Шэньчжэнь. Планируется, что постепенно данные мероприятия будут осуществляться во всех пропускных пунктах страны.

Согласно заявлению министерства, нововведение затронет всех въезжающих в КНР иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет. При этом информация о том, будут ли иностранцы сдавать другие биометрические данные, пока отсутствует.

Данные меры направлены на усиление иммиграционного контроля и повышение его эффективности.