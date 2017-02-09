Последнее обновление: 09.02.2017 16:30

У въезжающих в Китай иностранцев будут брать отпечатки пальцев

Власти Китая будут снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев на въезде в страну.

Как сообщает Министерство общественной безопасности КНР, начиная с 10 февраля, все иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев в аэропорту города Шэньчжэнь. Планируется, что постепенно данные мероприятия будут осуществляться во всех пропускных пунктах страны.

Согласно заявлению министерства, нововведение затронет всех въезжающих в КНР иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет. При этом информация о том, будут ли иностранцы сдавать другие биометрические данные, пока отсутствует.

Данные меры направлены на усиление иммиграционного контроля и повышение его эффективности.

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