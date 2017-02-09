Власти ФРГ ужесточат наказания за нападения на полицейских

Правительство Германии в среду приняло проект закона, ужесточающего наказания за применение насилия против сотрудников правоохранительных органов и других представителей власти, а также на военнослужащих бундесвера.

Теперь за нападение на них во время исполнения ими любых должностных обязанностей будет грозить лишение свободы сроком до пяти лет. До сих пор подобное наказание грозило лишь тем, кто, к примеру, препятствовал полиции приводить в исполнение приказов или распоряжений, в частности задерживать нарушителей.

Кроме того, правительство собирается расширить применение "электронных кандалов" против преступников, уже отбывших срок заключения, чтобы контролировать, например, тех, кто был признан виновным в подготовке терактов.

Профсоюз полиции GdP положительно воспринял инициативу правительства, попутно отметив, что в правоохранительных органах ощущается нехватка персонала. В некоторых случаях полиция, привлекая больше сотрудников, могла бы способствовать деэскалации конфликтов.

В 2015 году в Германии было зарегистрировано 64400 случаев нападений на полицейских, тогда как двумя годами ранее - 59 тысяч.