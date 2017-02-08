Последнее обновление: 08.02.2017 19:08

В МВД Венгрии призвали не ждать решения из Брюсселя по миграции

Руководству стран, находящихся на пути миграционных потоков в Европу, не следует дожидаться, пока решение по миграционному вопросу примут в Брюсселе, необходимо действовать самим, заявил журналистам представитель МВД Венгрии Кароль Контрат.

"Нет смысла ждать, чтобы Брюссель принял решение. Мы должны сейчас и сами предпринять все, чтобы противостоять миграционному потоку",- заявил Контрат по окончании очередной конференции представителей силовых министерств стран ЦЕ в Вене.

Он добавил, что венгерский парламент 20 апреля рассмотрит соответствующий законопроект о положении беженцев в стране.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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