Лидеры профсоюзов захватили кабинет замминистра финансов Греции

Лидеры профсоюзов полицейских, сотрудников пожарной службы и береговой охраны Греции захватили в среду кабинет заместителя министра финансов Йоргоса Хулиаракиса, требуя встречи с ним, сообщает телеканал Star.

В среду в Афинах проходит акция протеста пожарных. Они провели митинг перед зданием парламента на центральной площади Синтагма, а затем направились к зданию генерального казначейства. Митингующие скандировали лозунги, а лидеры профсоюзов прошли в здание и захватили кабинет, заявляя, что не покинут помещение, пока не встретятся с замминистра и не представят свои требования.

Общенациональная акция протеста проходит в связи с тем, что 10 февраля истекают пятилетние контракты пожарных, которые требуют заключения постоянных контрактов или продления нынешних.

Как заявляют участники акции, контракт 4 тысячи пожарных, нанятых 10 февраля 2012 года, истекает в четверг, и люди могут оказаться выброшенными на улицу.