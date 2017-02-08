ЕК намерена обсудить санкции против стран ЕС, не принимающих беженцев

Еврокомиссия может в марте, после очередного доклада о темпах выполнения программы перемещения беженцев с территории Греции и Италии, обдумать возможность санкции против тех стран, которые не выполняют решения ЕС о приеме этих беженцев, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

В среду ЕК заявила, что с осени 2015 года, когда Совет ЕС большинством голосов принял решение о расселении прибывших в Грецию и Италию беженцев по странам Евросоюза, страны-члены приняли всего около 12 тысяч человек. На настоящий момент программа предполагает размещение в странах сообщества по системе квот более 98 тысяч человек, и ЕК ожидает, что страны-члены Евросоюза будут ежемесячно принимать по 1 тысяче беженцев, оказавшихся в Италии, и по 2 тысячи беженцев, ожидающих распределения в Греции.

"Десятый доклад будет опубликован в марте – это было бы подходящим моментом рассмотреть другие варианты (действий), если они потребуются", - сказал Тиммерманс журналистам, отвечая на вопрос, когда ЕК может начать процедуру предотвращения нарушения странами ЕС законодательства ЕС.

Он отметил, что Еврокомиссия "может начать процедуру по предотвращению нарушений". "Но на данном этапе, я надеюсь, мы достаточно убедительны с политической точки зрения", - добавил зампред ЕК.