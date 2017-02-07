На чиновников Россельхознадзора в Беларуси заводят уголовные дела

МВД Беларуси проведет ряд проверок в отношении чиновников Россельхознадзора и передаст материалы в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, должностные лица Россельхознадзора подозреваются в распространении недостоверной информации с целью дискредитации белорусских производителей.

"В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Дискредитация деловой репутации конкурента")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств, поясняет МВД.

"Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", - говорится в сообщении.

По данным белорусской милиции, "согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 миллионов рублей".

"По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки", - сообщается в заявлении МВД.

Как известно, Лукашенко во время общения с журналистами и общественностью 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора за препятствие поставкам белорусского продовольствия в РФ.