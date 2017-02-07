К 2020 году в Китае ждут прироста населения до 1,42 млрд человек

На конец 2015 года общее число населения Китая составляло 1,375 млрд человек, но уже к 2020 году население страны составит около 1,42 млрд человек, сообщается в Общекитайском плане развития по вопросам планового деторождения на 13-ю пятилетку (2016-2020 годы).

Целями Национального комитета по делам здравоохранения и планового деторождения является годовой естественный прирост населения около 0,6%, а также сокращение гендерной диспропорции до менее 112 мальчиков на 100 девочек.

Основные цели и задачи Китая по плановому деторождения по итогам прошедшей, 12-й пятилетки были успешно выполнены, отмечает агентство "Синьхуа".

Естественный прирост населения сохраняется на уровне около 0,5%, диспропорция в половой структуре населения снизилась до 113,51 со 117,9.