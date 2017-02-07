Все меньше беженцев просят убежища в Швеции

Число беженцев, которые обращаются в настоящее время в миграционное ведомство с ходатайствами о предоставлении им убежища в Швеции, является самым низким за последние пять лет, говорится в сообщении миграционного управления Швеции для прессы.

В опубликованном во вторник прогнозе развития ситуации с беженцами на 2017 год также сказано, что снижение числа беженцев можно объяснить введенными во многих странах ЕС пограничными контролями, ужесточением миграционной политики и договоренностями между Турцией и ЕС по работе с беженцами.

Аналитики ведомства полагают, что в этом году они примут от 25 тысяч до 45 тысяч человек, а в 2018 году — от 25 тысяч до 65 тысяч беженцев, что несколько меньше прогнозов, сделанных в октябре 2016 года, говорится в сообщении для прессы.

В миграционном управлении считают, что сокращение числа беженцев позволяет активизировать работу по рассмотрению уже принятых заявлений от беженцев, что сократит время ожидания ответа от властей по поводу того, разрешать им остаться в Швеции или нет.

В 2015 году Швеция стала одной из немногих стран ЕС, принявших наибольшее число беженцев — 160 тысяч человек.