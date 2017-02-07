Лукашенко не понимает, почему Данкверт запрещает поставлять в Россию мясопродукцию из Минской области

Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси.

"Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается", - заявил он сегодня на встрече с губернатором Костромской области Российской Федерации Сергеем Ситниковым.

При этом Лукашенко признал, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам.

"Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну", - заявил Лукашенко, которого цитирует БелТА.