Меркель и Зеехофер не хотят повторения массового притока беженцев

Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Ангела Меркель и Хорст Зеехофер договорились о подготовке совместной предвыборной программы после того, как эти партии выдвинули Меркель единым кандидатом в канцлеры ФРГ. Лидеры ХДС и ХСС провели совместную пресс-конференцию в понедельник, 6 февраля, в Мюнхене.

По словам Меркель, партии едины во мнении, что массовый приток беженцев, как это произошло в 2015 году, не должен повториться и над этим еще предстоит работать. Однако между ХДС и ХСС остаются разногласия, главное из которых касается введения лимита на прием беженцев. Меркель, которая всегда отвергала такую возможность, на пресс-конференции в Мюнхене подчеркнула, что не готова менять свое мнение. Зеехофер, который, будучи главой ХСС и премьер-министром Баварии, последовательно настаивал на введении такого лимита, отметил только, что на данный момент главная цель блока - победа на федеральных выборах.

Зеехофер подчеркнул, что в рамках предвыборной кампании поставлена задача стать сильнейшей фракцией в бундестаге. По его прогнозу, в 2017 году в парламент ФРГ пройдут семь партий, тогда как в нынешнем созыве их пять. Зеехофер подчеркнул, что не хочет допустить формирования правительственной коалиции из социал-демократов, левых и зеленых.

Обе партии подчеркнули, что продолжат отстаивать традиционные для ХДС/ХСС идеи социально-рыночной экономики, либерально-консвервативные ценности и этические нормы христианства. На международном уровне Зеехофер заявил о необходимости налаживать отношения с иностранными политическими и экономическими партнерами, отдельно упомянув о Великобритании и России. Меркель в свою очередь подчеркнула приверженность международным торговым соглашениям.