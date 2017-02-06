Samsung Electronics покидает Федерацию корейской промышленности

Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила в понедельник о выходе из Федерации корейской промышленности (ФКП) в связи с крупным коррупционным скандалом в Южной Корее, который привел в декабре 2016 года к импичменту президента страны Пак Кын Хе, сообщает агентство Рёнхап.

Ожидается, что и другие компании корпорации Samsung последуют этому примеру и также покинут федерацию.

Как отмечает Рёнхап, этот шаг был ожидаем после того, как фактический лидер Samsung Group Ли Чжэ Ён предупреждал о нем парламент страны на слушаниях в декабре 2016 года.

Другие корпорации, такие как LG Group и KT, тогда тоже объявили о решениях выйти из ФКП в связи со скандалом вокруг приближенной главы государства по имени Цой Сун Силь, которую прокуратура Южной Кореи обвиняет в получении у корпораций, включая Samsung и LG, крупных сумм денег за поддержку властями их бизнеса. Федерация корейской промышленности, которая объединяет около 600 компаний страны, подозревается в посредничестве между корпорациями и президентской администрацией.