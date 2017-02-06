Последнее обновление: 06.02.2017 16:08

Власти Румынии отказались от вызвавших массовые протесты планов амнистии

Кабинет министров Румынии после заявления премьера ​Сорина Гриндяну отменил постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривавших ослабление наказания за коррупцию, а также отказался от планов объявления широкой амнистии для осужденных по этим статьям.

​Гриндяну, кабинет которого пришел к власти месяц назад, заявил, что не желает раскалывать румынское общество. Ранее он заявлял, что не собирается отменять эти поправки и уходить в отставку. Однако в субботу, 4 февраля, глава правительства заявил, что ​проведет внеочередное заседание кабинета, в рамках которого рассмотрит отмену указа о декриминализации части коррупционных преступлений.

В результате принятия поправок на свободу по амнистии могли выйти осужденные по делам о коррупции, если сумма нанесенного ущерба от противоправных действий заключенного не превышала 200 тыс. леев (около $48 тыс.). Свое решение власти обосновывали переполненностью тюрем в стране.

В течение последних дней в столице Румынии Бухаресте и других городах страны проходили массовые акции протеста против этого решения правительства, в которых приняли участие сотни тысяч человек.

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