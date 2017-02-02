Турецкие власти ввели ограничения на освещение терактов в СМИ

Высший совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTUK) ввел новые меры, которые ограничивают передачу информации о терактах в СМИ, сообщил представитель RTUK.

"У нас и раньше были требования, ограничивающие информирование после терактов. Но в погоне за рейтингом телеканалы их не всегда соблюдали, в частности, при убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Это неправильно и с политической, и с моральной точек зрения. Теперь мы приводим все эти требования к единому стандарту. Мы вчера собрали представителей крупнейших телеканалов и довели до них нашу позицию. Мы призвали их рассматривать эти меры не как запретительные, а как направленные на защиту прав пострадавших при терактах и предотвращение пропаганды терроризма", — сказал собеседник агентства.

Согласно новым мерам, о которых сообщает газета Hurriyet, вещательным компаниям будет разрешено только сообщать о терактах, передавать заявления официальных лиц и давать бегущие строки, без трансляции кадров с места происшествия и без заставки Breaking news.

Вещатели смогут транслировать с места совершения терактов только те видео- или фотоматериалы, которые предоставлены должностными лицами. Нельзя будет демонстрировать моменты свершения теракта, а также сцены паники. Запрет на вещание с места ЧП включает в себя показ пожарных машин, полицейских автомобилей, машин скорой помощи, а также интервью свидетелей и демонстрацию работы должностных лиц на месте теракта.

Запрещено информировать о точном месте теракта, включая демонстрацию карт. Под запрет попадают названия террористических организаций, подозреваемых в осуществлении теракта.

Сюжеты, включающие "критику и комментарии", будут так же запрещены, как и экстренное прерывание обычного вещательного потока. "С особой чувствительностью" рекомендуется подходить к информированию о происшествиях в трех крупнейших туристических центрах страны — Стамбуле, Измире и Анталье.

К вещателям, которые не соблюдают данные правила, будут применяться штрафные санкции. Вещание канала, который нарушил правила в первый раз, будет приостановлено на сутки. Если канал повторяет то же действие в течение года, его трансляцию приостановят на срок до 15 дней. Если телеканал повторяет нарушение в третий раз, его лицензия будет отозвана.