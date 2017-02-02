Четверть россиян считает, что РФ должна держать под контролем бывшие республики СССР

Каждый четвертый россиянин считает, что Россия "должна любыми средствами, если потребуется, то и силой, удерживать под своим контролем бывшие республики СССР". Таковы результаты опроса "Левада-центра", опубликованного 2 февраля.

При этом большинство (65%) не согласно с этим.

Между тем 61% респондентов признались, что не рассматривают Беларусь как зарубежье, для 53% опрошенных Украина не представляется заграничной страной.

Исследование также показало, что россияне стали лучше относиться к США и Евросоюзу. К США положительно относятся 37% опрошенных, к ЕС - 39%. В январе 2016 года эти показатели равнялись лишь 23% и 27% соответственно.

Однако отрицательное отношение по-прежнему преобладает: Соединенные Штаты вызывают негативные эмоции у 49% респондентов, ЕС - у 47%.