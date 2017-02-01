Города и штаты США подают в суд на Трампа в связи с запретом для мигрантов

Первые шаги президента США Дональда Трампа в рамках иммиграционной политики столкнулись с юридическими преградами во вторник после того, как несколько американских штатов подали иски против его указа, запрещающего въезд в Америку гражданам семи стран с мусульманским большинством.

Массачусетс, Нью-Йорк, Виргиния и Вашингтон присоединились к борьбе с запретом, который Белый дом посчитал необходимым для усиления национальной безопасности.

Согласно искам, указ противоречит конституции США, которая гарантирует свободу вероисповедания.

Сан-Франциско стал первым городом, обратившимся в суд с целью оспорить распоряжение Трампа о прекращении федерального финансирования городов США, проводящих политику, согласно которой нелегальные мигранты не преследуются за нарушение закона. Местные власти настаивают, что это помогает полиции, так как мигранты охотнее сознаются в совершённых преступлениях.

Иски стали очередным актом неповиновения указам, подписанным Трампом на прошлой неделе и спровоцировавшим волну протестов в крупных городах США, где тысячи людей назвали действия нового президента дискриминацией.

Политические инициативы соответствуют предвыборным обещаниям республиканца, который дал слово построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов, и принять жёсткие меры для предотвращения террористических атак в США.

Американцы разделились в отношении к указу президента о временном запрете въезда в США беженцев и граждан семи мусульманских стран. Опрос Рейтер/Ipsos, проведённый с 30 по 31 января установил, что 49 процентов взрослых американцев "полностью" или "отчасти" согласны с указом Трампа, в то время как 41 процент "полностью" или "отчасти" не согласны, а ещё 10 процентов затруднились ответить.

Массачусетс счёл, что ограничения противоречат пункту первой поправки к конституции, согласно которой Конгресс не должен издавать законов, запрещающих исповедание какой-либо религии.

"По сути, это нарушение Конституции", - сказала генеральный прокурор штата Мора Хили.

"Это дискриминация людей из-за их религии, дискриминация из-за их страны происхождения", - сказала Хили на пресс-конференции в Бостоне.

Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Виргиния также сказали, что их штаты подали аналогичные иски в соответствующие федеральные суды.

В ряде городов США во вторник продолжились протесты против исполнительного указа Трампа.