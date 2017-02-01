Почти половина жителей США поддержала иммиграционный указ Трампа

Почти половина американцев поддержала новый ​иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, передает Reuters.

По данным агентства, с иммиграционной политикой Трампа согласны 49% опрошенных. При этом 41% американцев сообщили, что не поддерживают новый указ президента. Остальные 10% респондентов заявили, что еще не определились с позицией.

Отвечая на вопросы о новом указе, 31% опрошенных отметили, что чувствуют себя с новым порядком «более безопасно». Также 38% американцев посчитали, что таким образом США подает «хороший пример» тому, как наилучшим образом противостоять терроризму.

Американцы отвечали на вопросы исходя из своей партийной принадлежности. Около 53% демократов заявили, что они «категорически не согласны» с действиями Трампа, в то время как 51% республиканцев заявили, что они «полностью согласны».

Президент США Дональд Трамп 29 января, подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Он запрещает въезд в Соединенные Штаты гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Документом также прекращена на 120 дней программа приема беженцев.

За четыре дня действия нового указа власти США отказали во въезде более 700 человек. Это следует из статистики таможенной и пограничной службы приводится на сайте Министерства внутренней безопасности США (DHS).