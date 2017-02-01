Последнее обновление: 01.02.2017 16:33

МИД Чехии подвергся масштабной кибератаке

В МИД Чехии сообщили о масштабной кибератаке на аккаунты электронной почты ведомства. Взломаны, в частности, почтовые ящики министра иностранных дел страны Лубомира Заоралека и его заместителей, уточняет во вторник, 31 января, на своем сайте газета Lidové noviny.

По словам главы МИД, можно говорить о сложном характере нападения. "По всей видимости, оно было осуществлено неким иностранным государством. Способ напоминает характер атаки на интернет-серверы Демпартии в США", - пояснил Заоралек.

По его данным, утечки секретной информации не произошло. Необходимо проанализировать, что именно могло попасть в руки хакеров и как долго продолжалось кибернападение, а также "найти способ, как предотвратить подобные атаки в будущем", подчеркнул Заоралек. О происшествии незамедлительно были проинформированы органы нацбезопасности Чехии, отметил он.

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