В Беларуст проверяют боеготовность вооруженных сил

Комплексная проверка уровня боевой готовности началась в вооруженных силах Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

"С 30 января в вооруженных силах… проводится комплексная проверка уровня боевой готовности. Оценке будут подвергнуты элементы боевой и обеспечивающей систем вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Целью мероприятия является проверка и повышение уровня боевой готовности соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению.

"В соответствии с замыслом, к проверке будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск. Предусматривается также проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей… Мероприятие плановое, хотя и содержит элемент внезапности для привлекаемых к проверке. Для них будет создаваться динамичная обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограниченности по времени и информации", - информирует пресс-служба.

Всего планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса будет призвано около 3 тысяч военнообязанных.

Как поясняют в ведомстве, проведение проверки в зимних условиях "позволит на деле проверить способность систем технического и тылового обеспечения качественно выполнить задачи по обеспечению исправности функционирования вооружения и военной техники".