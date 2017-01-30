Петиция против визита Трампа в Лондон набрала миллион подписей

Петиция с требованием не допустить государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию набрала уже более миллиона подписей.

Во время визита в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Соединенное Королевство с государственным визитом, и приглашение было принято.

Петиция была опубликована на сайте парламента Великобритании. Количество подписей уже давно превысило порог, необходимый для проведения дебатов в парламенте по соответствующему вопросу и составляющий 100 тысяч подписей. Число подписей увеличивается на глазах, так что миллион – явно не предел. Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал своих подписчиков в социальной сети Facebook подписать эту петицию.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Этот указ и стал одним из поводов к появлению петиции.