Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

Население Германии приблизилось к 83 млн человек за счет мигрантов

Население Германии с 2012 года снова растет, в первую очередь, за счет мигрантов — по оценке федерального статистического ведомства Destatis, на конец 2016 года в стране проживало 82,8 миллиона человек.

"Число родившихся детей в 2016 году несколько повысилось, число смертей несколько снизилось…. Сальдо прибывших из-за границы на 2016 год, как ожидается, составит минимум плюс 750 тысяч человек", - сказано в сообщении ведомства.

При этом так называемое миграционное сальдо в 2016 году будет существенно выше рекордных показателей и составит около 1,1 миллиона человек. Схожая цифра была отмечена только в 1992 году, вскоре после объединения Германии — тогда в страну прибыло 782 тысячи человек.

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