Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения

Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения.

Совсем недавно тот был назначен министром труда и социальной защиты.

"Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас..., - отметил Лукашенко. - Не хочу сказать, что должность министра труда у нас второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения - наиважнейшая в любой стране, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же признать, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения. Поэтому я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен".

Лукашенко также считает необходимым усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину. Об этом он заявил, принимая решение о кадровых назначениях среди руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Вместе с тем, полагает он, власть руководителей местных исполнительных и распорядительных органов можно усилить.

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