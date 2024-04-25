Сейм Литвы проголосовал за дополнительные проверки белорусов

Сейм Литвы 25 апреля продлил на год ограничения в отношении граждан Беларуси и России из-за агрессии против Украины.

Закон о санкциях против белорусов и россиян дополнен запретом на ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов, страной происхождения которых являются Беларусь или Россия. Конкретный перечень этих товаров будет утвержден правительством Литвы.

Кроме того, одобрено предложение о дополнительной проверке белорусов, прибывающих в Литву из Беларуси и России.

Сейм не стал запрещать гражданам Беларуси приобретать недвижимость в Литве. Кроме того, из проекта закона было исключено положение о том, что у белорусов и россиян будут аннулировать ВНЖ, если они публично распространяют ложную информацию, противоречащую интересам общества или государства, или одобряют международную агрессию.

Белорусы и россияне по-прежнему лишены возможности получать литовские визы и статус электронного резидента, а гражданам России созданы дополнительные трудности при въезде в Литву, приобретении недвижимости, их заявления на получение вида на жительство в Литве временно отклоняются.

Принятый сегодня закон о национальных санкциях будет действовать до 2 мая 2025 года после того, как его подпишет президент Литвы Гитанас Науседа.

По данным Департамента миграции Литвы, на данный момент вид на жительство в Литве имеют 62884 гражданина Беларуси и 15678 граждан России.