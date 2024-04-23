Последнее обновление: 23.04.2024 13:20

Более 3 тыс. силовиков будут охранять ВНС

Безопасность участников Всебелорусского народного собрания будут обеспечивать более 3 тыс. сотрудников МВД и военнослужащих внутренних войск

«Охранять общественный порядок будет более 3 тыс. сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Личный состав ориентирован на незамедлительное реагирование и пресечение нарушений законодательства о массовых мероприятиях и иных злодеяний», - заявил представитель МВД Александр Купченя.

«С 23 апреля личный состав системы МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Для координации работы организованы оперативно-ситуационные штабы», - уточнил он.

По его словам, «прибытие делегатов из областей в Минск обеспечено по заранее проработанным и обследованным маршрутам», а «места их проживания и проведения собрания, другие связанные с ВНС объекты, взяты под круглосуточную охрану».

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