Последнее обновление: 23.04.2024 17:03

Во внутренних войсках Беларуси появился очередной отряд спецназа

Отряд специального назначения "Гром" сформирован на базе 5-й отдельной специальной милицейской бригады, части которой дислоцированы в Могилеве и ряде населенных пунктов Могилевской области.

«Гром» стал 12-м по счету отрядом спецназа, созданным в структуре внутренних войск МВД с 2022 года.

Задачами подразделения являются поиск и ликвидация незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, содействие в охране государственной границы, а также задержание правонарушителей совместно с сотрудниками органов внутренних дел.

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