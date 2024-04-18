Последнее обновление: 18.04.2024 13:07

ЕС готов ввести больше санкций против Беларуси

Лидеры ЕС готовы усилить санкции против Беларуси в связи с обходом действующих ограничений, введенных Евросоюзом против российских союзников главы Кремля и торговли товарами для военной машины РФ.

Об этом сообщила премьер Латвии Эвика Силиня.

"Мы также готовы усилить санкции не только против России, но и против Беларуси, потому что Беларусь используется Россией, чтобы не соблюдать санкции", – сказала она перед началом второго дня работы саммита С.

Силиня отметила, что саммит также обсудил, как средства от замороженных российских активов должны быть использованы в пользу Украины.

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