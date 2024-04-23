Последнее обновление: 23.04.2024 17:03

Сейм Литвы не стал ограничивать поездки на родину белорусов с литовским ВНЖ

Сейм Литвы отклонил предложение ограничить поездки на родину граждан РФ и Беларуси, получивших в стране ВНЖ, сообщает LRT.

Ранее комитет Сейма по национальной безопасности и обороне поддержал идею ограничения числа поездок в Беларусь для граждан РБ с литовским ВНЖ. Вид на жительство предлагали аннулировать, если человек посещает родину чаще одного раза в три месяца и его поездки создают угрозу национальной безопасности.

Однако это предложение не получило необходимого большинства при рассмотрении в Сейме. "За" проголосовал 41 депутат, "против" - 37, воздержались - 39.

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