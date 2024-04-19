Последнее обновление: 19.04.2024 15:54

Беларусь обсуждает экономическое сотрудничество с Северной Кореей в «меняющуюся эпоху»

Находящийся с рабочим визитом в Северной Корее замминистра иностранных дел РБ Евгений Шестаков 18 апреля обсудил с замглавой МИД Северной Кореи Им Чхон Илем сотрудничество в сфере экономики и культуры, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стороны договорились укреплять коммуникацию и контакты в ответ на "требования меняющейся эпохи", активно стимулировать сотрудничество в сфере экономики и культуры, оказывать взаимную поддержку на международной арене, развивая традиционно дружественные отношения между странами.

Также состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес региональным и международным вопросам.

Шестаков находится в Пхеньяне с 16 апреля.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование