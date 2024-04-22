Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 16 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 16 человек в связи с уголовным преследованием со стороны властей по ч.1 статьи 342 УК РБ (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

Правозащитники требуют немедленно освободить Александру Михайленко, Виталия Черкасова, Владислава Борисова, Артема Заваду, Артема Кадырова, Эдуарда Апановича, Алексея Лесковца, Елену Стахейко, Ольгу Тадро, Дмитрия Абрамовича, Олега Артюха, Олега Сергеева, Дмитрия Хута, Вячеслава Шкутько, Артема Насановича, Павла Мартиновича, а также всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

В настоящий момент политзаключенными в Беларуси считаются 1407 человек.