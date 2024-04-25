Лукашенко пригрозил оппонентам преследованием их родственников

Лукашенко сегодня предупредил уехавших за границу оппонентов режима, что заберет у них недвижимость и будет преследовать их родственников.

В частности, он упомянул белорусских добровольцев, готовящихся захватить Кобринский район, установить там новую власть, обратиться к НАТО с просьбой ввести войска.

«Главное - это вооруженная борьба. Вот их тренируют, оружие. Цель — хотя бы захватить какой-то, не знаю, почему выбрали, Кобринский район», - заявил Лукашенко.

После этого, по версии Лукашенко, бойцы намерены объявить в захваченном районе власть, «обратиться к НАТО и ввести войска».

«Первыми будут идти «дэмакратычныя сілы», второй шеренгой — войска НАТО», - продолжил Лукашенко., допуская, что операция будет проходить по тому же сценарию, что и недавние рейды в Белгородскую область Русского добровольческого корпуса, в котором большинство бойцов — «лица украинской национальности».

«Уже хочу сказать очень такую радикальную вещь. Вот все те, кто сегодня собираются нападать на Беларусь и готовятся там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников. Не буду дальше продолжать. Знаете, во что это может вылиться», - предупредил Лукашенко.