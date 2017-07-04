Минскую область возглавил помощник Лукашенко

Лукашенко назначил председателем Минского областного исполнительного комитета своего помощника - инспектора по Минской области Анатолия Исаченко.

"Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что Анатолий Исаченко всю соответствующую работу знает по вертикали и имеет необходимый опыт.

"Я очень бы хотел, чтобы у вас в Минской области получилось. На меня вы можете рассчитывать, когда вам будет необходима помощь. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать", - добавил Лукашенко.

Он также заявил о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров.

До настоящего времени Анатолий Исаченко работал в должности помощника Лукашенко - инспектора по Минской области.