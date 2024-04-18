Последнее обновление: 18.04.2024 13:07

Литва приостановила оформление в пункте пропуска Мядининкай-Каменный Лог

Сегодня ночью, 18 апреля, в пункте пропуска 🇱🇹Мядининкай (Каменный Лог) произошло возгорание административного здания таможенных органов Литвы, в результате с 6:20 литовской стороной временно прекращен пропуск лиц и транспортных средств.

"Пожар возник в ночь на четверг в ангаре КПП при проверке одного из транспортных средств. В течение примерно четырех часов силами прибывших на место происшествия пожарных расчетов он был ликвидирован, пострадавших не было", - говорится в сообщении департамента пограничной охраны Литвы.

В результате происшествия движение через КПП было остановлено в обе стороны. Когда оно может быть возобновлено, не сообщается.

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