Последнее обновление: 16.04.2024 17:25

Спецслужбы Литвы хотят ограничить белорусов с видом на жительство в поездках на родину

Департамент государственной безопасности Литвы предлагает разрешить белорусским гражданам, имеющим вид на жительство в стране, ездить в Беларусь только в исключительных случаях, сообщает LRT.

Если белорусы не будут придерживаться ограничений, Департамент предлагает аннулировать их вид на жительство. Пока неизвестно, какими могут быть эти исключительные случаи.

Сейчас в Литве проживает 60 тысяч белорусов. Некоторые из них возвращаются на родину до семи раз в год. По данным Департамента государственной безопасности, большинство белорусов, прибывающих в Литву, – экономические мигранты.

В ведомстве отметили, что те, кто часто возвращается домой, являются главной мишенью для белорусских спецслужб, поэтому даже несколько поездок в год представляют опасность.

"Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что должна быть принята правовая норма, которая позволит белорусам, имеющим разрешение на временное проживание в Литве, посещать Беларусь только в исключительных случаях, а в случае нарушения процедуры будет основанием для изъятия разрешений", – сказала пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Аурелия Верникайте.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование