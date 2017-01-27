Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

Более 377 тысяч человек потребовали от Трампа опубликовать данные о налогах

Петиция к президенту США Дональду Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала более 377 тысяч подписей с момента появления на сайте администрации для петиций petitions.whitehouse.gov.

Ранее сообщалось, что петиция к Трампу, опубликованная 20 января, набрала менее чем за сутки 100 тысяч голосов, необходимых для ответа Белого дома.

Петицию подписали уже 377 тысяч 755 человек, свидетельствует подсчет на сайте в 11.10 в пятницу.

Петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, которые позволят определить, нет ли в его деятельности на посту главы государства конфликта интересов. Трамп вызвал споры в ходе предвыборной кампании, когда отказался сообщить о том, сколько платит налогов, нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США. Трамп заявляет, что Налоговая служба США проводит аудит декларации, так что обнародовать ее рано. Критики Трампа подозревают, что бизнесмен-миллиардер пользовался многочисленными налоговыми льготами и лазейками для богатых физических лиц и крупного бизнеса, что позволило бы ему практически не платить федеральные налоги.

Среди других петиций, которые пишут Трампу, — требование отказаться от бизнеса (116 тысяч подписей) и требование уйти в отставку (21 тысяча подписей).

Для рассмотрения Белым домом петиция должна набрать 100 тысяч подписей. При этом Белый дом не обязан удовлетворять петиции или даже просто отвечать на них.

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