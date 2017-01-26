Минюст США еженедельно будет публиковать данные о преступлениях нелегалов

Новая администрация США намерена в еженедельном режиме публиковать информацию о преступлениях, совершенных нелегалами, для лучшего информирования общественности, говорится в указе президента США Дональда Трампа, текст которого распространил Белый дом.

Министерству юстиции "для того, чтобы лучше информировать общественность относительно угроз общественной безопасности, связанных с его юрисдикцией, (поручается) еженедельно, обнародовать список преступных деяний, совершенных иностранцами, которые проигнорировали правила пребывания", отмечается в документе.

Ранее в рамках брифинга Белого дома его представитель Шон Спайсер рассказал, что Трамп подпишет указы о строительстве стены и ужесточении иммиграционной политики.

В среду в интервью телеканалу ABC Трамп рассказал, что в ближайшие месяцы начнется строительство стены на мексиканской границе, на первом этапе затраты на строительство лягут на бюджет США, но впоследствии они будут возмещены Мексикой, из которой в США прибывает основная часть нелегальных эмигрантов.