МВД Польши внесет изменения в правила приема беженцев

МВД Польши намерено внести изменения в правила приема мигрантов, пишет газета Rzeczpospolita.

По данным издания, ведомство больше не намерено впускать в страну людей, которые просят предоставить им статус беженца или международную защиту. Такие запросы будут вноситься на границе и рассматриваться в экспресс-режиме, однако без допуска иностранцев на территорию Польши.

В настоящее время, согласно польскому законодательству, мигранты вносят соответствующие запросы при пересечении польской границы, въезжают в страну и, не дожидаясь решения о предоставлении статуса беженца, уезжают в западную Европу, в основном в Германию. Издание отмечает, что нововведение МВД позволит прекратить незаконное пресечение границы ЕС.