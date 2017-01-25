Последнее обновление: 25.01.2017 18:56

МВД Польши внесет изменения в правила приема беженцев

МВД Польши намерено внести изменения в правила приема мигрантов, пишет газета Rzeczpospolita.

По данным издания, ведомство больше не намерено впускать в страну людей, которые просят предоставить им статус беженца или международную защиту. Такие запросы будут вноситься на границе и рассматриваться в экспресс-режиме, однако без допуска иностранцев на территорию Польши.

В настоящее время, согласно польскому законодательству, мигранты вносят соответствующие запросы при пересечении польской границы, въезжают в страну и, не дожидаясь решения о предоставлении статуса беженца, уезжают в западную Европу, в основном в Германию. Издание отмечает, что нововведение МВД позволит прекратить незаконное пресечение границы ЕС.

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