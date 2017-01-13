Последнее обновление: 13.01.2017 17:16

Китайский рынок акций завершил неделю в минусе, Гонконг вырос 3-ю неделю подряд

Китайские фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправленно, но снизились по итогам недели под давлением акций технологического сектора на фоне беспокойства инвесторов по поводу стоимостной оценки акций компаний малой капитализации ввиду ускорившегося процесса утверждения IPO.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,1 процента до 3.319,91 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,6 процента и завершил сессию на отметке 3.112,76 пункта.

За прошедшую неделю CSI снизился на 0,9 процента, а SSEC потерял 1,3 процента.

Индекс ChiNext Price, в который входят бумаги стартапов, потерял 1,6 процента и достиг нового десятимесячного минимума, неся потери седьмую сессию подряд, поскольку ускорение процесса одобрения новых IPO повысило предложение акций на фондовом рынке.

Фондовые индексы Гонконга в пятницу восстановились и завершили ростом третью неделю подряд, поддерживаемые акциями энергетического сектора и бумагами индексного тяжеловеса China Vanke Co Ltd, второго крупнейшего застройщика Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,5 процента до 22.937,38 пункта, достигнув максимума закрытия за последние два с половиной месяца. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,7 процента, закрывшись на отметке 9.787,34 пункта.

За неделю основной индекс повысился на 1,9 процента.

Практически все секторы показали сегодня умеренный рост, а в лидерах оказались акции компаний энергетического сектора - соответствующий индекс прибавил более 2,7 процента.

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