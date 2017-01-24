Глава МВД Таджикистана приказал милиционерам похудеть

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил журналистам, что приказал сотрудникам ведомства сбросить лишний вес.

"Когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность уменьшается. Вес наших сотрудников должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста", - отметил он.

По его словам, еще в начале декабря всем ОВД и управления МВД была разослана инструкция по поводу приведения в норму веса сотрудников милиции.

"Надзор за этим распоряжением поручен специальной комиссии руководства МВД", - добавил он.

Сам министр подтянут и активно занимается спортом. По словам сотрудника МВД, попросившего не называть его имя, многие сотрудники аппарата министерства и управлений уже два месяца раз в неделю бегают кросс в три километра и плавают в ведомственном бассейне.

"Пока никто не давал нам точных параметров, которым мы должны соответствовать, но более 50% сотрудников уже похудели на 5-10 килограммов", - сказал собеседник агентства.

Ранее, в декабре 2016 года, сотрудникам министерства была разослана инструкция с нормативами соотношения роста и веса. В ней говорилось, что "при росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов".

По словам представителя МВД, здоровье и физическая подготовка — обязательные условия для службы в милиции. Милиционеров, имеющих лишний вес, ждет увольнение, отметил он.