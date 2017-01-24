Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

В Дубае пожарных оснастят реактивными ранцами

Гражданская оборона Дубая (DCD) представила водные моторные средства передвижения (гидроциклы) и реактивные ранцы (джетпаки), позволяющие подняться над водой, которые пожарные города-эмирата теперь будут использовать для тушения пожаров.

О запуске новой инновационной системы пожарной безопасности быстрого реагирования было объявлено накануне, система получила название Dolphin (Дельфин).

Видео, на котором показано, как именно будут использоваться эти средства, появилось в официальном аккаунте DCD в социальной сети Instagram.

Гидроциклы позволят пожарным сократить время прибытия на место пожара в случае загруженности автодорог. Плавающие пожарные станции будут предназначены для тушения пожаров на береговой линии. С помощью реактивных ранцев пожарные смогут подняться над водой и тушить пожары сверху.

Детали функционирования новой системы были обнародованы на выставке Intersec 2017 в Дубае.

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