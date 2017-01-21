В Берлине проходит протестный марш сельхозработников

Несколько тысяч человек собрались в субботу в центре немецкой столицы, чтобы принять участие в марше "Мы сыты аграрной индустрией/Мы сыты аграрной политикой!".

Марш, который проходит в Берлине в седьмой раз, приурочен к проведению ежегодной ярмарки-выставки "Зеленая неделя". Участники акции, среди которых есть представители ассоциаций и союзов, объединяющих работников сельского хозяйства, выразили протест против политики правительства ФРГ в области сельского хозяйства. Они выступили против трансатлантических торговых соглашений TTIP и CETA, использования ГМО и нитратов, в поддержку малых и средних хозяйств и биопроизводства.

Полиция перекрыла центр города и улицы возле здания парламента и ведомства канцлера, мимо которых пройдет марш.

Ранее организаторы заявили, что ожидают на акции, которая продлится до вечера, до 50 тысяч участников. В прошлом году, по данным организаторов, в марше приняли участие более 20 тысяч человек, полиция сообщила о 5 тысячах участников.