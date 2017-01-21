Гражданское общество Молдовы осудило заявления Додона

Представители гражданского общества Молдовы выступили с осуждением заявлений президента Игоря Додона об аннулировании соглашения об ассоциации с Евросоюзом и о подписании рамочного Меморандума о сотрудничестве в рамках Евразийского союза.

«Мы категорически не принимаем взятые на себя в Москве президентом Игорем Додоном публичные обязательства об аннулировании соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, о подписании Меморандума о сотрудничестве с Евразийским союзом, а также о «возрождении» так называемого Меморандума Козака по Приднестровскому урегулированию с целью федерализации Молдовы», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что «гражданское общество также осуждает заявления Игоря Додона, которые ставят под сомнение территориальную целостность соседних с Молдовой государств – Румынии и Украины».

По мнению представителей гражданского общества, победа на президентских выборах не дает права президенту нарушать Конституцию страны, а президент Додон своими заявлениями в Москве превысил свои конституционные полномочия.

Заявление подписали такие организации, как Ассоциация внешней политики, Институт развития и социальных инициатив, Молдавское отделение организации Transparency International, Институт европейской политики, Центр правовых реформ и другие (всего 35 неправительственных организаций).

Как сообщалось, ранее во время своего визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС, а также подписать рамочный меморандум о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза и возродить так называемый меморандум Козака по Приднестровскому урегулированию, согласно которому Молдова должна стать федеративным государством (в 2003 году Молдова отказалась подписать этот меморандум).