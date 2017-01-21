Последнее обновление: 21.01.2017 16:00

Трамп подписал указ о частичной отмене реформы здравоохранения Обамы

Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 января, подписал указ, начинающий процесс отмены медицинской реформы своего предшественника Барака Обамы.

Документ, одобренный Трампом, направлен на "облегчение обязательств по системе Obamacare". Трамп поручил профильным ведомствам использовать все возможности для минимизации нагрузок на государство, частных лиц, страховых компаний и медицинских организаций.

По сообщениям представителя Трампа, это должно стать переходным шагом к отмене системы Obamacare и ее замене. Этот шаг является одним из важнейших внутриполитических планов Трампа и поддерживающих его республиканцев. Однако некоторые члены Республиканской партии находятся в сомнениях, так как не хотят отменять Obamacare без параллельного внедрения нового закона.

Система Obamacare налагала запрет работодателям и страховщикам отказывать в медстраховке или повышать страховые взносы в случае, если у человека было диагностировано тяжелое хроническое заболевание.

Помимо этого, молодым людям до 26 лет предоставлялась возможность быть застрахованным по полису своих родителей. В ходе этой реформы в США медстраховку получили более 10 миллионов человек.

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