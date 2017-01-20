В России арестовали бывшего топ-менеджера банка, который кредитовал Ле Пе

Суд в Москве санкционировал арест на два месяца бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова, обвиняемого в хищении на сумму более 2 млрд руб ($33,5 млн), пишет «Коммерсантъ».

По сведениям издания, Басманный райсуд в четверг санкционировал арест бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова. Он обвиняется в хищении более 2 млрд руб. активов кредитного учреждения.

ПЧРБ получил известность после выдачи кредита ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (после отказа в финансировании со стороны европейских кредитных учреждений, Ле Пен получила от банка 9 миллионов евро) и благодаря связям с Центробанком Ирана. В сентябре прошлого года Первый чешско-российский банк обанкротился. Меркулов настаивает на своей невиновности, утверждая, что вменяемые ему в вину сделки готовились без его участия, а сам он успел проработать на посту всего две недели.

Марин Ле Пен будет участвовать в выборах президента Франции весной этого года. Она неоднократно высказывалась в поддержку президента России Владимира Путина и в случае победы обещала признать аннексию Крыма законной.