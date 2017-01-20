Рост объема инвестиций в основные активы в КНР по итогам 2016 года составил 8,1%

Рост объема инвестиций в основные активы в КНР (за исключением сельского хозяйства) по итогам 2016 года составил 8,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая

Общий объем инвестиций по итогам года составил 59,65 триллиона юаней (около8,69 триллиона долларов).

Доля инвестиций госпредприятий выросла на 18,7%, а частного сектора — на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как рекордно слабые инвестиции с начала года свидетельствовали о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая.

По итогам 2015 года объем инвестиций в основные активы КНР составил 55,16 триллиона юаней (8,4 триллиона долларов).