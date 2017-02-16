Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе сократились на 9,2%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в январе 2017 года сократился на 9,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает телеканал "Феникс" со ссылкой на данные министерства коммерции Китая.

В январе прямые иностранные инвестиции в китайскую экономику составили 80,1 миллиарда юаней (11,67 миллиарда долларов США).

По итогам 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая вырос на 4,1% по сравнению с 2015 годом, составив 813,22 миллиарда юаней.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщил, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая до 2020 года составит 600 миллиардов долларов. По словам китайского лидера, Пекин расширит доступ на рынок для иностранных инвесторов, создаст пилотные зоны свободной торговли с высокими стандартами, усилит защиту прав интеллектуальной собственности. По мнению Си Цзиньпина, это позволит рынку КНР стать более прозрачным и овладеть лучшим регулированием.