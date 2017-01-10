Последнее обновление: 10.01.2017 17:17

Японские акции снизились из-за укрепления иены, инвесторы ждут выступление Трампа

Японский индекс Nikkei снизился во вторник, поскольку укрепление иены оказало давление на акции экспортеров, однако потери были ограничены благодаря надеждам на то, что предстоящее выступление избранного президента США Дональда Трампа укажет на планируемые им меры стимулирования.

Трамп, который вступит в должность 20 января, в среду проведет пресс-конференцию - первую после победы на ноябрьских выборах.

Индекс Nikkei упал на 0,8 процента до 19.301,44 пункта, более широкий индекс Topix сбавил 0,7 процента, завершив торги на уровне 1.542,31 пункта, а JPX-Nikkei 400 опустился на 0,8 процента до 13.816,61 пункта.

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