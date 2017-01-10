Нефть отыграла часть потерь понедельника, сомнения в эффективности сделки ОПЕК сохраняются

Нефть отыграла часть потерь по итогам предыдущей сессии благодаря надеждам на то, что пусть частично, но соглашение о сокращении добычи будет реализовано, и тем не менее торгуется в небольшом минусе на утренних торгах во вторник.

К 9.24 фьючерсы на нефть сорта Brent торговались у отметки $54,94 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $51,94, на 0,04 процента ниже предыдущего закрытия.

Накануне нефтяные котировки существенно снизились из-за опасений в том, что рост добычи в США может подорвать усилия стран-членов ОПЕК и добытчиков вне клуба, направленные на снижение производства ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

Давление на цены также оказали рост добычи в Иране и рекордный объём экспорта из Ирака в декабре.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи.

Соглашение официально вступило в силу 1 января.

По мнению аналитиков, поддержку ценам оказали надежды инвесторов на то, что соглашение нефтекартеля и не входящих в него государств, включая Россию, пусть частично, но будет реализовано.

"Скоординированное снижение производства поможет восстановить баланс на рынке и снизить мировые запасы (сырья), вследствие чего мы пересмотрим прогноз цены нефти Brent в сторону повышения до $57 за баррель в 2017 году", – сказали аналитики BMI Research.

Тем не менее многие аналитики считают, что риски понижательной динамики цен на нефть сохраняются из-за роста добычи в других регионах, включая Северную Америку.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что планирует продать до 8 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны.

Аналитики Barclays, в свою очередь, прогнозируют рост расходов нефтекомпаниями в Северной Америке на 27 процентов в 2017 году